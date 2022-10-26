Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada ağabey ve kardeşi öldü
[Fotograf: AA]
Denizli'nin Buldan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişiden 2'si tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Buldan-Güney karayolu Oğuz Kavşağı'nda, dün akşam saatlerinde Mehmet Demiryay yönetimindeki otomobil ile A.Y'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücü Demiryay, aynı otomobilde bulunan Ali Demiryay, Ahmet Yüksel, Osman Demiryay ile diğer otomobilin sürücüsü A.Y. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan sürücü Ali Demiryay ile ağabeyi Mustafa Demiryay tedavi gördüğü Denizli Devlet Hastanesinde bugün hayatını kaybetti.
Diğer 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Denizli Trafik Kazası
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