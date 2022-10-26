Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 13:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tarihi Eğrigöz Kalesi'ne giden yolda sona gelindi
[Fotograf: İHA]
Kütahya’nın Emet ilçesi Eğrigöz köyünde bulunan Eğrigöz Kalesi’ne giden 6 kilometre uzunluğundaki yolda sürdürülen sıcak asfalt çalışmalarında sona gelindi.
İl Özel İdaresi ekiplerince sürdürülen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Kütahya Valisi Ali Çelik, 6 kilometre uzunluğundaki yolun 4 gün sonra hizmete sunulacağını söyledi.
Emet’in tarihi ve turistik değerleriyle öne çıkan ilçelerden biri olduğuna dikkat çeken Vali Çelik, hem köylülerin hem de şehir dışından gelen vatandaşların Eğrigöz Kalesi’ne ulaşımda artık sıkıntı yaşamayacağını anlattı.
Etiketler: Kütahya
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