Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, çarşı ve mahalle bekçileriyle birlikte Hükümet Caddesi'nde yaptıkları kontrolde bir taksiyi durdurdu.

Taksideki 3 düzensiz göçmenden Suriye uyruklu O.G'nin üzerinde, göçmen kaçakçılığından elde ettiği düşünülen 21 bin 500 avro ele geçirildi.

Şüpheli O.G. gözaltına alındı.

Ayrıca, üzerinde 3,46 gram uyuşturucu bulunan araçtaki Suriye uyruklu A.B. hakkında da uyuşturucu bulundurmak suçundan işlem yapıldı.