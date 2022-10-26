Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, kentte 300 bin dekar alanda üretimi yapılan zeytinin hasadının başladığını söyledi.

Zeytin ve zeytinyağına talebin artmasının ekim alanının genişlemesine neden olduğunu ifade eden Özdemir, "Ekim alanlarıyla birlikte pazarlarımız da arttı. Şu anda birçok Avrupa ülkesine ihracat yapılıyor" dedi.

Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat ise verimli bir hasat dönemi geçirdiklerini ifa ederek, Bütün insanlara daha kaliteli güzel bir zeytinyağı sunmaya çalıştıklarını söyledi.