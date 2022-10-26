Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 12:18Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kilis'te zeytin hasadı başladı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Kilis'te, 300 bin dekar alanda ekili zeytinlerin hasadına başlandı. Hasadı yapılan zeytinler yağa dönüştürülerek, birçok ülkeye ihraç ediliyor.
Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, kentte 300 bin dekar alanda üretimi yapılan zeytinin hasadının başladığını söyledi.
Zeytin ve zeytinyağına talebin artmasının ekim alanının genişlemesine neden olduğunu ifade eden Özdemir, "Ekim alanlarıyla birlikte pazarlarımız da arttı. Şu anda birçok Avrupa ülkesine ihracat yapılıyor" dedi.
Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat ise verimli bir hasat dönemi geçirdiklerini ifa ederek, Bütün insanlara daha kaliteli güzel bir zeytinyağı sunmaya çalıştıklarını söyledi.
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