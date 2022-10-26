Sağlık Ovası'nda çiftçiler, ekimini yaptıkları ve yaklaşık 4 ay verdikleri emekle yetiştirdikleri yaklaşık 20-30 bin ton akdarıyı kuşların yememesi için büyük uğraş veriyor.

Yetiştirdikleri ürünü korumak için sabahın ilk ışıklarıyla tarlalarının yolunu tutan çiftçiler, çeşitli yöntemler kullanarak kuşların ürünlerine zarar vermesine engel olmaya çalışıyor.

Kuşların da zarar görmemesi için ilginç yöntemlere başvuran üreticilerden bazıları, kuşların korkabileceği düzenekler kuruyor, bazıları manyetik bantlar çekiyor, bazıları içerisine taş koyduğu bidonlarla arazide gürültü çıkarıyor, bazıları da yüksek ses özelliğine sahip torpil tabancası ve tüplü ses bombası patlatarak nöbet tutuyor.

Akdarı ihraç ediliyor

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, belediye olarak her zaman çiftçinin yanında olduklarını söyledi.

Gavur Gölü'nün tarım ve hayvancılık anlamında bölge halkının en önemli geçim kaynakları arasında yer aldığına dikkat çeken Okumuş, çiftçilerin ilçe genelinde ekimi yapılan akdarıdan yaklaşık 20 milyon lira gelir elde ettiğini anlattı.

Yaklaşık 5 bin dönüm alanda üretim yapan çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından birisinin akdarı olduğunu anlatan Okumuş, "Dünyanın gıda krizine gittiği bir dönemde ilçemizde yetiştirilen bu ürüne sahip çıkmalıyız. Akdarı da benzer diğer ürünlerde olduğu gibi devletten gerekli desteği görmeli. Çiftçilerimizin seferberlik ruhuyla yetiştirdikleri söz konusu ürün başta Suudi Arabistan olmak üzere aracı firmalar vasıtasıyla birçok Orta Doğu ülkesine ihraç ediliyor. Bu gerçekten çok önemli" dedi.