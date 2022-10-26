İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik adli makamların koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda İslahiye ilçesinde "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunu işlediğini tespit ettiği 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlının ikametinde yapılan aramada 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 1,5 kilogram esrar, 3 av tüfeği ve 15 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Operasyona ilişkin paylaşılan görüntülerde, zanlının ikametinin kapısının koçbaşı ile açılıp girilmesi, narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı aramada poşetler içerisine gizlenmiş esrarın ele geçirilmesi yer alıyor.