Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10, 11. ve 12. sınıfta okuyan 33 öğrenci, 4 öğretmen ve 8 usta öğretici gözetiminde okulun atölyesinde mobilya, metal, bilişim, elektrik, tesisat, motor ve yenilenebilir enerji alanında üretim yaparak hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor hem de gelir elde ediyor.

Sıra, masa, mutfak dolabı, ofis mobilyası, basketbol potası üreten, araç bakım ve onarımı yapan, elektrik panosu, güneş enerjisi ve güvenlik kamerası kurulumu gerçekleştiren öğrenciler, eğitimlerini sürdürürken mesleki tecrübe de kazanıyor.

9 ayda 7,2 milyon lira üretim cirosu sağlayan öğrenciler, toplamda yaklaşık 712 bin lira gelir kazandı.

2023'te hedef 15 milyon lira ciro

İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, okulda 7 alanda üretim yaptıklarını, hedeflerinin kent merkezinin yanı sıra Cizre, Silopi ve İdil ilçelerindeki meslek liselerinde de üretimi artırmak olduğunu söyledi.

Okullarında yakın zamanda petro-kimya ve madencilik bölümlerini de açacaklarını anlatan Tetik, "İl ve ilçelerimizdeki meslek liselerimizi birer üretim merkezi haline getireceğiz. Liselerimiz birer fabrika gibi çalışacak. Bu sayede öğrencilerimiz döner sermayeden daha fazla pay alacak" dedi.

"Öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz"

Okulun müdürü Mehmet Bulut da üretimde yer alan 33 öğrenciye döner sermayeden yaklaşık 712 bin lira pay verdiklerini, kasım ayında çelik kapı üretimine de başlayacaklarını söyleyerek, "Öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz" diye konuştu.