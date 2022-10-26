Üreticiler, Sakarya Nehri havzasındaki bahçelerine sabahın erken saatlerinde gelerek özenle topladıkları ayvaları kasalara dizerek, 2-3 ay soğuk hava depolarında muhafaza ediyor.

Ayvanın 3 bin tonu Almanya, İngiltere, Hollanda ve Belçika başta olmak üzere Avrupa ülkelerine pazarlanıyor. İç piyasa satışı ise çoğunlukla Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz bölgelerine yapılıyor.

Ayrıca Osmaneli ayvası, belediye tarafından Beşevler köyünde kurulan tesiste coğrafi işaret tescilli ayva lokumunun yanı sıra reçel, pekmez, ayva tatlısı gibi işlenmiş ürünlere dönüştürülüyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Tarım Kredi Kooperatiflerinin marketlerine ayva lokumunu biz veriyoruz. Yılda 500-600 ton ayva lokumu işler duruma geldik. Ağırlıkla kadınlarımızın olduğu 20 kişi tesisimizde çalışıyor" dedi.

"Avrupa'ya da ihraç ediliyor"

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver de ayva hasadının 2-3 ay sürdüğünü, bu süreçte günde 1000-1200 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi.

Ayvanın, Selçik başta olmak üzere ilçenin tüm köylerinde yetiştirildiğini vurgulayan Ünver, şöyle konuştu:

"Bu sezon 10 bin ton rekolte bekliyoruz. İç piyasada Türkiye'nin her yerine pazarlıyoruz. Avrupa'ya da ihraç ediliyor. Pazar fazlası olan ürünlerimizi meyve suyu fabrikalarına gönderiyoruz. Bizim ayvamız şifalıdır. Aynı elma gibi sulu olur, boğazı germez. Toprak ve hava yapısının birleşmesi, üreticimizin de bakımını düzenli yapmasıyla ayvamızın kalitesi ortaya çıkıyor. Yıllık budaması yapılır ve ağaçlar gençleştirilir. Ekonomiye büyük katkı sağlıyoruz. Ayrıca kozmetik ürün olarak da kullanılıyor."