Şevket Öztürk idaresindeki traktör, Yeşilyurt-Sulusaray kara yolu Yancı Köprüsü mevkisinde Ali Sezer yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan ve ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücüler, buradaki müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu arada kaza, bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca görüntülendi.