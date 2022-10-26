Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 11:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Şevket Öztürk idaresindeki traktör, Yeşilyurt-Sulusaray kara yolu Yancı Köprüsü mevkisinde Ali Sezer yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan ve ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücüler, buradaki müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Bu arada kaza, bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası Akaryakıt
Son Haberler
- 12:14
- 12:12
- 12:09
- 12:08
- 12:05
Sıradaki Haber
Husumetlisini öldürüp kaza süsü verdiği iddia edilen zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz