Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, salgın öncesinde Fatih Devlet Hastanesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) kampüsüne iki çorba çeşmesi yerleştirdiklerini söyledi.

Bu alanlarda ücretsiz olarak hizmet veren çorba çeşmelerinden vatandaşların ve öğrencilerin memnun kaldığını vurgulayan Genç, çok olumlu geri bildirimler aldıklarını aktardı.

Genç, vatandaşların yoğun talebini ve öğrencilerin de ihtiyaçlarını göz önüne alarak çorba çeşmelerini tekrar faaliyete geçireceklerine dikkat çekerek, şunları "Çorba çeşmeleri özellikle sabahleyin çeşitli nedenlerle kahvaltılarını yapamayan vatandaşlarımız, öğrencilerimiz ve hastalarımız için oldukça faydalı bir hizmet. KTÜ kampüsündeki çorba çeşmesinde öğrencilerimiz sabahleyin sıcak çorbalarını alarak bir nevi kahvaltı ihtiyaçlarını gideriyor. Kahvaltılarını abur cubur yerine sağlıklı ve oldukça lezzetli çorbalarımızla yapıyorlar. Sabahleyin erken kalkmak zorunda kalan, evlerinde kahvaltılarını yapamayan vatandaşlarımız da çorba çeşmelerinden sıcak çorbalarını alarak kahvaltılarını yapıyorlar" dedi.

Ortahisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizliği yapılarak kullanıma hazır hale getirilen çorba çeşmeleri, 1 Kasım'dan ramazana kadar her gün 07.00-09.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verecek.