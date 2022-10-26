Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 11:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri hamile 2 işçi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi D-100 yan yolda İstanbul istikametinde, Ahmet K. yönetimindeki hafriyat kamyonu, Asım Y. idaresindeki yolcu otobüsü ve Murat A. idaresindeki işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan biri hamile 2 işçi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu güzergah, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası Otobüs
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