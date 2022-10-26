Elazığ'ın Keban ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Saniye Bayır'ın, bir zamanlar oğlunun kullandığı, boş durması yerine eğitime katkı sunmak için mahalledeki çocuklara tahsis ettiği oda, desteklerle adeta "eğitim yuvası"na dönüştü.

Mahalledeki çocukların evden getirdikleri masa, sandalye, halı, minder gibi eşyalarla döşedikleri, duvarlarını balonlarla süsledikleri ve "Kardeşler Kütüphanesi" adını verdikleri odaya, ülkenin dört bir yanından kitap gönderildi.

Saniye ninenin bir yıldır evini açtığı çocuklar, vatandaşların gönderdiği 500 kitap, bilgisayar ve yazıcı ile büyük mutluluk yaşadı. İlçeye ulaştırılan kitaplar ve malzemeler, Keban Belediyesi tarafından öğrencilere teslim edildi.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı da kitap sayısı artan "Kardeşler Kütüphanesi"ne kitaplık hediye etti.

"Daha çok kitap okuyabiliriz"

Çocuklardan Elif Hediye Gedik, artık kütüphanede çok sayıda kitap ile bilgisayar ve yazıcı olduğunu anlatarak, "Burada ödevlerimizi yapıp, rahatlıkla derslerimize çalışabiliriz, daha çok kitap okuyabiliriz. Çok mutluyuz" dedi.

Hiranur Karaoğlu da kütüphanedeki az sayıda kitabı daha önce okuduğunu, gönderilen yeni kitapları da okumak istediğini söyledi.

"İnşallah daha çok okuyup, meslek sahibi olurlar"

Evini çocuklara tahsis ederek bu iyilik hareketinin öncüsü olan Saniye Bayır da çocukları çok sevdiğini, mahalledeki çocukları da kendi çocukları gibi gördüğünü anlatarak, şöyle konuştu:

"Allah razı olsun herkesten. Allah hayırlarını kabul etsin, emeklerini boşa götürmesin. Çocuklar inşallah daha çok okuyup, meslek sahibi olurlar."