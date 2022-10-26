Tarım ve Orman Müdürlüğünce, "Silajlık Mısır Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında çiftçilere 230 kilogram silajlık mısır tohumu dağıtıldı.

Aldıkları tohumları ilkbahar aylarında tarlalarına eken çiftçiler, yetişen ürünlerini hasat etmeye başladı.

Bu yıl ilk kez denenen ve dekar başına 5 ton rekolte beklenen silajlık mısırdaki verim çiftçilerin yüzünü güldürdü.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, kentin ikliminin iki ayrı ürün yetiştirmeye uygun olduğunu, bu nedenle 4 bölgede silajlık mısırın deneme ekimini yaptıklarını söyledi.

Kıyas,"110 dekar alanda ekim yaptık ve ortalama 550 ila 600 tona yakın ürün bekliyoruz. Yani dekar başına ortalama 5 ton bir ürün bekliyoruz. Çiftçimizin hem birinci ürünü hem de ikinci ürünü biçtiğinde güzel bir gelir elde edeceğini düşünüyoruz. Adıyaman'da arpa ve buğdaydan sonra ikinci bir ürün olarak silajlık mısır yetiştirilebilir, zaten ilimizde çok büyük bir hayvancılık var ve pazar sorunumuz yok" dedi.