Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 11:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da araçların camı buz tuttu
[Fotograf: AA]
Ardahan ve Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.
Gece en düşük hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü Ardahan il merkezinde, açık alanda park edilen araçlar ile bazı evlerin camları buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı.
Kentte bazı vatandaşlar soğuktan korumaya çalıştıkları araçlarını örttü.
Erken saatte evlerinden çıkan vatandaşlar da soğuktan etkilendi.
Etiketler: Ardahan
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