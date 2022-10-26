Gece en düşük hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü Ardahan il merkezinde, açık alanda park edilen araçlar ile bazı evlerin camları buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı.

Kentte bazı vatandaşlar soğuktan korumaya çalıştıkları araçlarını örttü.

Erken saatte evlerinden çıkan vatandaşlar da soğuktan etkilendi.