Sabah saatlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı araçların ve binaların camları buzla kaplandı.

Halen yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplı olan şehirde soğuk havanın etkili olması nedeniyle besiciler hayvanlarını meraya çıkarmayarak ahırda beslemeye başladı.