Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 11:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta soğuk hava etkisini artırdı
[Fotograf: AA]
Yüksek kesimlerdeki tepeler ve köylerde bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen Kars'ta da soğuk hava etkisini gösterdi.
Sabah saatlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı araçların ve binaların camları buzla kaplandı.
Halen yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplı olan şehirde soğuk havanın etkili olması nedeniyle besiciler hayvanlarını meraya çıkarmayarak ahırda beslemeye başladı.
Etiketler: Kars Kar Yağışı
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