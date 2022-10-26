Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 11:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Melet Irmağı'nda ıslah çalışmaları sürüyor
[Fotograf: AA]
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşlerince Ordu'da Melet Irmağı'nda yürütülen ıslah çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Devlet Su İşlerince (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, iş kapsamında Melet Irmağı'nın denizden itibaren 1600 metrelik kısmının her iki sahilinde 1,5 metre yüksekliğinde taş tahkimat ve tahkimatın 10 metre gerisinde ise 5,5 metre yüksekliğinde harçlı pere imalatlarının yapılacağını aktardı.
Akca, çalışmaların tamamlanmasıyla Melet Irmağı'nın kentin önemli çekim merkezlerinden biri olacağını vurgulayarak, "Bu zamana kadar yapılan çalışmalarda tahkimat imalatlarının sol sahilde tamamı, sağ sahilde ise 800 metrelik kısmı bitirilmiştir. Harçlı pere imalatlarında ise sol sahilde 1200 metrelik kısım tamamlanmıştır. İhale konusu işin fiziki gerçekleşmesi yüzde 45 olup, 2023 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir" dedi.
Etiketler: Ordu Tarım ve Orman Bakanlığı
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