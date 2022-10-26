Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 11:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da 213 bin dolu makaron ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Aksaray'da gümrük kaçağı 213 bin dolu makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlemesine yönelik çalışma kapsamında, merkeze bağlı Taşpınar beldesi yakınlarında seyreden bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 213 bin gümrük kaçağı dolu makaron bulundu.
Gözaltına alınan araç sürücüsünün işlemleri sürüyor.
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