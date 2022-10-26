Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 13:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mantar toplarken uçuruma düşen kişi ağır yaralandı
[AA (Arşiv)]
Düzce'de mantar toplarken uçurama düşerek ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Aydınpınar köyü Yılankaya mevkisine kardeşiyle mantar toplamaya giden İhsan Ö. dengesini kaybederek 15 metrelik uçuruma düştü.
Kardeşi tarafından bulunduğu yerden kurtarılan İhsan Ö, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Türk Kızılay personeli olduğu öğrenilen ağır yaralı İhsan Ö, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Etiketler: Düzce
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