Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 13:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de kumar operasyonu: 49 gözaltı
Eskişehir'de kumar operasyonunda 49 kişiye 89 bin 131 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Tepebaşı ilçesinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, çok sayıda çekiliş topu, tombala kartları ve makinesi ele geçirildi.
Kumar oynayan 49 kişi hakkında toplam 89 bin 131 lira idari para cezası tutanağı düzenleyen ekipler, iş yerini mühürledi.
İş yeri sahibi Ş.Y. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.
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