İl genelinde yaklaşık 26 bin dekar alandaki ceviz ağaçlarının 20 bine yakını Kaman ilçesinde bulunuyor.

Yıllık yaklaşık 4 bin-4 bin 500 ton cevizin üretildiği Kırşehir'de tescilli cevizin yetiştirildiği Kaman'ı Mucur ve diğer ilçeler takip ediyor.

Üreticiler, ceviz ağaçlarının güz döneminde yapraklarını tamamen dökmesinin ardından yeni üretim sezonu için mesaiye başlıyor.

Ağaçların dalları arasında kalmış larvaların yok edilmesi amacıyla koruyucu olarak bakır sülfat ve sönmüş kireçten oluşan "bordo bulamacı" atıldıktan sonra gübreleme, sulama, ilaçlama ve budama yapılıyor. Ağaçlar, ilkbaharda ikinci kez "bordo bulamacı" ile mantar hastalıklarına karşı ilaçlanıyor.

Bölgede ekim ayında yapılan hasatta toplanan cevizler, çeşitli işlemlerden geçtikten sonra tezgahlarda satışa sunuluyor.

Yaklaşık 40 saat kurutma makinesinde kalıyor

Bahçe sahibi Necip Dinçer, verimli hasat için yaklaşık bir yıllık sürede titiz çalışma yürüttüklerini söyledi.

Dinçer, üretim sürecinin kış mevsimine girerken başladığını, sulama, besleme, gübreleme ve budamaların zamanında yapılması gerektiğini anlattı.

Dinçer, 70 dekarda yaklaşık 1500 ağacı bulunduğunu vurgulayarak, "Hasat zamanı geldiğinde traktörümüzle silkeleyerek cevizleri ağaçtan yere döküyoruz. Çalışanlarımız ağaçların altındaki cevizleri topladıktan sonra başka bir ekip traktörle soyma makinelerinin yanına getiriyor. Cevizler kabuklarından soyulduktan sonra ıslaklığı gitsin diye bir süre dinlendiriliyor. Daha sonra cevizler kurutma makinemize götürülüyor. Yaklaşık 40 saat kurutma makinesinde kaldıktan sonra boş dolu ayırt etme makinemize götürüyoruz. Cevizin içinde çürük, boş olanları ağırlık mantığı ile hava üfleyerek ayırıyor. Bu işlemden sonra bu defa boyut ayırma makinesine alıyoruz. Burada küçük, orta ve büyük cevizleri ayırıyoruz. Bütün bu işlemlerden sonra satışa sunuyoruz" dedi.