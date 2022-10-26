Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 14:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ara tatil ne zaman, hangi gün? Okullar ne zaman tatil olacak?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı takvimini açıkladı. Peki ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? İşte tarihler...
Bakan Özer'in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.
Ara tatil ne zaman?
14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.
Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.
[2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı]
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