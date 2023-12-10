Uyuşturucu suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'da yargılandığı mahkemece uyuşturucu ticaretinden 15 yıl 5 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan M.Ü. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 gün süren takip ve çalışma sonucu M.Ü.'yü Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan aramada 2,1 gram sentetik uyuşturucu elde geçirildi. Polisteki işlemleri tamamlanan M.Ü. Samsun Adliyesine sevk edildi. M.Ü. adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.