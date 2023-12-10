Çok Bulutlu 4.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 10.12.2023 16:12

Uyuşturucu suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'da uyuşturucu suçundan 15 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası bulunan bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Uyuşturucu suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'da yargılandığı mahkemece uyuşturucu ticaretinden 15 yıl 5 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan M.Ü. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 gün süren takip ve çalışma sonucu M.Ü.'yü Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan aramada 2,1 gram sentetik uyuşturucu elde geçirildi. Polisteki işlemleri tamamlanan M.Ü. Samsun Adliyesine sevk edildi. M.Ü. adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

ETİKETLER
Samsun Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Sırtına saplanan bıçağı çıkarıp ambulansı aradı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:29
İsrail, Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı
16:29
TOGG'dan esinlenen sanayi ustaları güneş enerjili traktör yaptı
16:43
BM'den Gazze'deki kitlesel göçün yayılmasını önlemek için "acil ateşkes" çağrısı
16:21
Mardin'de asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
16:15
Sakarya Nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldı
16:23
Cevdet Yılmaz: Gazze’de yaşananlar insan hakları konusunda samimiyet testidir
Sakarya'da sağanak taşkınlara yol açtı
Sakarya'da sağanak taşkınlara yol açtı
FOTO FOKUS
Kazada otomobiller savruldu, vatandaş şans eseri kurtuldu
Kazada otomobiller savruldu, vatandaş şans eseri kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ