Bulgaristan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne özel sergi ve konser düzenlenecek

Etkinlikler, Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü'nün ev sahipliğinde, Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) destekleriyle gerçekleştirilecek.

Programlar, 12 Aralık saat 18.30'da Filibe (Plovdiv) şehrindeki Boris Hristov Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak tüm halka açık olacak.

Konserde, orkestra şefi Ahmet Hamdi Zafer yönetimindeki Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası ile solistler Miço Dimitrov ve Alper Ünlütürk sahne alacak.

Türkiye'nin doğal ve tarihi güzelliklerini yansıtan fotoğraflardan oluşan "Objektifimizden Türkiye" adlı sergiyi ise Uluslararası FIAP unvanlı fotoğraf sanatçıları olan çift, FilmSan Vakfı Başkan Yardımcısı Neslihan Akça ile FilmSan Vakfı Kurucularından, Şeref Üyesi ve İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Savcısı Semih Akça hazırladı.