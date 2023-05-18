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Güncel
AA 18.05.2023 10:08

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 38 zanlı adliyede

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 38 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 38 zanlı adliyede
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 500 polisin katılımıyla 55 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 38 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

Kayseri'de yaklaşık 5,5 aylık takip sonucu 16 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde, 28 tabanca ve 1 tüfek, 62 mermi, 3 telefon, 3 alüminyum folyo ile 100 dolar ve 51 bin 460 lira ele geçirilmiş, 38 zanlı gözaltına alınmıştı.

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