Haber Giriş: Kaynak: AA
Üsküdar'da bir binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
[Fotoğraf: AA]
Üsküdar'da bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.
Kısıklı Mahallesi Asude Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sırasında dumandan etkilenen 3 kişiye, olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edildi.
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