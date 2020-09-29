Kısıklı Mahallesi Asude Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 3 kişiye, olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edildi.