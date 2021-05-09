Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, belediye ekipleri ile Anneler Günü'nde baharın simgesi olan çiçekleri annelerin evlerine götürdü.

Türkmen, pandemi dolayısıyla evlerinden çıkamayan annelere, apartmandan sarkıtılan sepetler aracılığıyla fidelerini iletti.

Üsküdar İmrahor Bostanı'nda konuşan Türkmen, Anneler Günü'nü kutladı.

Annelere Üsküdar'dan saygı ve hürmetlerini sunan Türkmen, şunları söyledi:

"Başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere onlara minnet, vefa, saygı, hürmet borcumuz var. Onlara şükranlarımızı sunuyorum. Üsküdar Belediyesi olarak Anneler Günü'nü özel bir etkinlikle kutlamak istiyoruz. Bu yıl da bu pandemi sürecini de dikkate alarak evden çıkamayan annelerimizin bir nebze olsun sıkıntılarını, streslerini gidermek için Üsküdar'a has, Üsküdar'ın özel çiçeği, bitkisi ve fidesi olan mor salkımları hediye etmek istedik."

Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesaplarından bir çağrıda bulunduklarını aktaran Türkmen, "9 Mayıs'ta annesine mor salkımı hediye etmek isteyen vatandaşlarımıza bizlere sadece adreslerini bildirmelerini istedik. Bugün itibariyle 10 binin üzerinde annemize, belediyedeki çalışma arkadaşlarımla birlikte kapı kapı dolaşarak, bu güzel mor salkımları hediye edeceğiz." dedi.