2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından Üsküdar'da dışarı çıkan bazı vatandaşlar, sosyal mesafeye dikkat etmeyerek meydandaki banklara oturdu.

Bu vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları ve eve gitmeleri yönünde uyarıda bulunan polis ekipleri, vatandaşların dağılmaları üzerine banklara şerit çekti.

Çevredeki bazı duyarlı vatandaşlar ise uygulamaya destek vererek polis ekiplerine teşekkür etti.

Polis ekipleri ayrıca işe giden vatandaşları da sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.