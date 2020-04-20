Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşları destekleme amaçlı Sosyal Destek Programı'nın 2. faz yardımları polis, bekçi ve postacılar tarafından yardım alanlara hanelerinde teslim ediliyor.

Sosyal yardım ödemelerini görevlilerden alan vatandaşlar, yapılan bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Edirne Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde sosyal yardımdan faydalanan Nihat Fidancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle çalıştığı fabrikanın işe ara verdiğini söyledi.

İki aydır işe gidemediğini anlatan Fidancı, "Oturduğum ev kira. Elektrik ve su faturalarıyla zorlanıyorduk. Allah razı olsun devletimizden." dedi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Nuri Bostancı da salgına karşı mahalle sakinlerini uyardıklarını, tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Devletimiz vatandaşlarımıza evinde imkanları sağlamaya çalışıyor. İşe gidemeyen vatandaşlarımızın evlerine kadar gidip ihtiyaçları karşılanıyor." ifadelerini kullandı.