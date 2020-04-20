Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentte, merkez Meram ilçesindeki restoran sahibi Özgür Yağlat, polislere jest yapmak istedi.

Kısıtlama gereği kapalı olan işletmesinin kapılarını yetkililerden izin alarak açan Yağlat, cadde ve sokaklarda denetim yapan emniyet mensupları için 2 bine yakın lahmacun yaptırdı.

Özenle paketlenen ürünler, işletmeye gelen polis ekiplerince görev yapan emniyet mensuplarına dağıtıldı.

"Onların yanında olduğumuzu, destek verdiğimizi hissetmelerini istedik"

Hayırsever iş insanı Yağlat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle mücadele aktif görev yapan polislere sürpriz yapmak istediğini dile getirdi.

Düşüncesini mülki amirlerle paylaştığını anlatan Yağlat, "Talebimiz olumlu karşılandı. Sokaklarda sıcağın altında görev yapan polislerimize ikramda bulunma düşüncesi personelimizi de memnun etti. İşe koyulduk ve bine yakın paket hazırladık. İşletmemize gelen ekip otolarına verdiğimiz paketleri polis arkadaşlar, tek tek meslektaşlarına dağıttı. Onların yanında olduğumuzu, destek verdiğimizi hissetmelerini istedik. Önümüzdeki günlerde de sosyal sorumluluk projesi kapsamında sağlık personeli için de çalışmamız olacak." diye konuştu.