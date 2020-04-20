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Türk Kızılay Kayseri Şubesi'nden Tomarza'da ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi
[Fotoğraf: AA]
Türk Kızılay Kayseri Şubesi, Tomarza ilçesinde ihtiyaç sahibi 200 aileye yardım kolisi dağıttı.
Türk Kızılay Kayseri Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koştu.
Ekipler, Tomarza Belediyesinin belirlediği 200 aileye, gıda kolisi ve hijyen malzemesi yardımında bulundu.
Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Türk Kızılay Kayseri Şubesine teşekkür etti.
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