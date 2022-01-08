Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 16:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta yeşil reçeteli ilaç operasyonunda 1 kişi tutuklandı
[Fotoğraf:AA]
Uşak'ta bir otomobilde yeşil reçeteye tabi 3 bin 919 hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde şüpheli bir otomobil durduruldu.
Otomobilde yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği olan 3 bin 919 hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü S.A, hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Uşak
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