Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde şüpheli bir otomobil durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği olan 3 bin 919 hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü S.A, hakimlikçe tutuklandı.