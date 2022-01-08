İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçu ile ilgili ilçede yürütülen çalışmalar kapsamında, şüpheli S.A.'nın uyuşturucu madde sattığı tespit edildi.

Ekipler, şüphelinin Armağanevler Mahallesi'ndeki evine düzenlediği operasyonda, S.A.'yı gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda, 12,148 gram bonzai, 2 parça halinde paketlenmiş 30 gram bonzai, 3 bin 235 lira para, 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Zanlı S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.