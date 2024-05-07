Uşak'ta üniversite öğrencileri İsrail'i protesto etti

Uşak'ta Gazze'ye saldırılarına devam eden İsrail, üniversite öğrencileri tarafından protesto edildi.

İsrail'in Filistinlileri yıllardır göç, kıtlık ve ölümle sınadığI vurgulanırken Gazze'de soykırımın yaşandığınına işaret edildi. Basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiği, binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucunda enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşanmaktadır. Özellikle geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlemiştir. ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek, hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz."