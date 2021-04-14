Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 20:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta trafik kazası: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ın Banaz ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Uşak-Afyonkarahisar kara yolu Büyükoturak köyü yakınlarında Erdal B. yönetimindeki otomobil devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 3 kişi ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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