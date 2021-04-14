Kastamonu Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince tarihi eser ve silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir kişinin kent merkezdeki evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 121 parça tarihi eser niteliği taşıyan sahan, tepsi, kap ve obje, 188 sikke, 2 insan figürlü taş parçası, tarihi eser nitelikli çıkrık, 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve 8 şarjör, 2 antika tabanca, 10 av tüfeği, 114 fişek, namlu, tetik, toplu tabanca mekanizması gibi çok sayıda tüfek parçası ve suçtan elde edildiği düşünülen 7 bin lira ele geçirildi.

Tarihi eser ve silahlara el konulurken ev sahibi gözaltına alındı.