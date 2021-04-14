İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçak tütün satanlara yönelik çalışma kapsamında şüpheli H.T'nin iş yerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, bir kısmı dolu 34 bin 820 makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.T. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı.