Yeşilkent Mahallesi G-654. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katındaki ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı.

İmalathaneden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirip, yangın söndürme tüpü ile müdahale etmeye çalıştı.

Olay yerine itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edilirken, vatandaşların müdahalesine rağmen yangın sönmedi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık bir çalışma sonucunda yangını söndürdü. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.