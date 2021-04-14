Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 19:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Kente uyuşturucu getireceği tespit edilen Ö.K, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ilçe girişinde gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 kilogram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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