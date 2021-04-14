Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 20:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin yapılan üst aramasında 71 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu
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