Çobanlık yapan E.Ö. koyunlarını araziden getirdiği sırada aralarında daha önceden husumet olduğu öne sürülen ve otomobiliyle ilerleyen Bilal A. ve oğlu Doğan A. ile Ketenlik köyü yakınlarında karşılaştı.

Bilal A. ve oğlu Doğan A. ile E.Ö. arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Yanında bulunan av tüfeğiyle Bilal A. ve oğlu Doğan A'ya ateş edip yaralayan E.Ö. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Sivaslı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Doğan A. hayatını kaybetti, baba Bilal A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan olay yerinden kaçan E.Ö. Ketenlik köyündeki evinin yakınlarında Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yakalandı. E.Ö.'nün babası İ.Ö. de gözaltına alındı.