Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 21:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de kamyon ve kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kırıkkale-Çorum kara yolunun 66. kilometresinde Mehmet G. idaresindeki kamyon ile Gökdeniz K.'nin kullandığı kamyonet çarpıştı.
Kamyonetin kasasında bulunan 3 kişi çarpışmanın etkisiyle savrularak düştü.
Kamyonet sürücüsü ile 3 kişi ve kamyonda bulunan 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, amyonetin kasasında bulunan 1 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Diğer yaralılar ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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