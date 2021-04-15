Eski Adana-Niğde kara yolu Sazlıca kavşağında Zeynep K. yönetimindeki otomobil, Nurullah S'nin kullandığı İl Özel İdaresi'ne ait kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkardı.

Kazada yaralanan sürücü Kargı ile otomobilde bulunan 4 kişi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.