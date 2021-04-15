Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 20:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da tır dorsesindeki elektrik direği otomobilin üzerine düştü, sürücü yaralandı.
Veysi A. idaresindeki tırın dorsesinde yüklü elektrik direği, araç merkez Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde seyir halindeyken Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu alt geçidine takıldı.
Elektrik direği, Cevahir K. idaresindeki otomobilin üzerine düştü.
Hafif yaralanan Cevahir K. yakınları tarafından özel bir hastaneye götürüldü.
Büyük hasar oluşan otomobil, çekiciyle kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 22:34
- 22:51
- 21:45
- 22:02
- 22:17
Sıradaki Haber
Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz