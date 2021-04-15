Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 20:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de elektrik direğinden düşen kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'in Konak ilçesinde elektrik direğinden düşen kişi hastanede tedavi altına alındı.
Yenişehir Mahallesinde yaşayan 47 yaşındaki Ali B, iddiaya göre arıza nedeniyle elektrik direğine çıktı.
Dengesini kaybeden Ali B. beton zemine düşerek yaralandı.
Yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Haberler
- 22:34
- 22:51
- 21:45
- 22:02
- 22:17
Sıradaki Haber
Kırıkkale'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 4 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz