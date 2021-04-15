Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 20:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da husumetli kişiler arasında çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralandı.
K.G. husumetli olduğu Fatih K'nin merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki iş yerine geldi. Burada yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.
K.G'nin tabancayla ateş açması sonucu iş yeri çalışanı Mehmet Ö. ile çevrede bulunan Halil G. ve Erdoğan Ş. bacaklarından yaralandı.
Yaralılar ambulans ve vatandaşlar tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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