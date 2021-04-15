K.G. husumetli olduğu Fatih K'nin merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki iş yerine geldi. Burada yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

K.G'nin tabancayla ateş açması sonucu iş yeri çalışanı Mehmet Ö. ile çevrede bulunan Halil G. ve Erdoğan Ş. bacaklarından yaralandı.

Yaralılar ambulans ve vatandaşlar tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.