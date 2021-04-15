Dumlupınar Mahallesi mevkisinde Mert Ç.'nin kullandığı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilin çarpması sonucu elektrik direğinin devrilmesi nedeniyle bölgede bir süre elektrik kesintisi yaşandı.