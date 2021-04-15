Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 22:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da 2 sokak karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 sokakta, koronavirüs nedeniyle karantina başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, izolasyon kurallarına uyulmaması, ev ziyaretlerinin devam etmesi ve vaka sayısındaki artış sebebiyle Kirazlı Mahallesi’ndeki 2 sokakta, karantina uygulaması başlatıldığı kaydedildi.
Sokakların giriş çıkışlarında jandarma ekiplerinin görev yaptığı bildirildi.
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