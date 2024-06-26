Uşak'ta silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Elmalıdere Mahallesi Birinci Elmalı Sokak'ta bir kişinin pompalı tüfekle vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemelerde pompalı tüfekle vurulan kişinin Emrah Bozbey olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Bozbey ve yanındaki iki kişiye bir otomobilden ateş açıldığını, Bozbey'in de otomobildekilere tabancayla karşılık verdiğini tespit etti.

Polis ekipleri, olayın ardından otomobildekilerden E.E'nin yaralandığını ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiğini, G.S'nin de aynı otomobille kaçtığını belirledi. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından Bozbey'in yanında bulunan B.D. ve H.B'yi gözaltına aldı. Taraflar arasında husumet bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin sokaktan geldiğini gören Bozbey'in bir binanın köşesine saklandığı, yanındakilerin ise diğer sokağa koştuğu, otomobilin sağ ön camından elinde pompalı tüfekle çıkan kişinin sokağa koşan kişilere doğru ateş ettiği yer aldı.

Binanın köşesine saklanan Bozbey'in de otomobile ateş açtığı ardından yine otomobilden açılan ateş sonucu yere yığıldığı görüntüler güvenlik kamerasınca kaydedildi.