Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 15:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Uşak'ta sağanak, cadde ve sokakları su altında bıraktı
[Fotograf: AA]
Uşak'ta dün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerini su bastı.
Kentte yaklaşık 2 saat boyunca aralıklarla etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Aniden bastıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, ev ve iş yerlerini de su bastı.
Sürücüler sağanakta ilerlemekte güçlük çekti. Uşak Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışmayla olumsuzluklar giderildi.
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