Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 22:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta orman yangını
[Fotograf: AA]
Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol atlına alındı.
Uşak'ın Banaz ilçesi Paşacık bölgesinde orman yangını çıktı.
İhbar üzerine yangın giden 17 personel, 2 ilk müdahale aracı, 2 arazöz ve Banaz Belediyesi itfaiye ekibi yangına müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Uşak Orman Yangını
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